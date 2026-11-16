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Portrait de l'âme de Marseille

Ambre Mary

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Mêlant photographies et textes, "Portrait de l'âme de Marseille" propose un regard personnel et sensible sur Marseille et ceux qui l'habitent. Loin des représentations souvent réductrices ou négatives de la ville, Ambre en révèle une autre dimension, à travers ses quartiers, ses paysages, son patrimoine, son art de vivre et surtout la diversité de ses habitants. Ses photographies, travaillées en clair-obscur, se distinguent par un regard humaniste et poétique qui cherche moins à montrer Marseille qu'à en faire ressentir l'âme. Le jeu subtil entre ombre et lumière, associé au noir et blanc et à des touches de couleur, donne aux scènes du quotidien une dimension à la fois intime, singulière et universelle. Construit en sept chapitres, le livre associe images et textes pour raconter les liens qui unissent une ville à ceux qui la découvrent, la vivent et l'aiment. Le photographe Reza a accompagné le projet en tant que mentor. La postface est signée par la romancière Valérie Perrin et la préface par l'écrivain et aventurier aveugle Jean-Pierre Brouillaud.

Par Ambre Mary
Chez Ambre Art

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Auteur

Ambre Mary

Editeur

Ambre Art

Genre

Thèmes photo

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Portrait de l'âme de Marseille

Ambre Mary

Paru le 16/11/2026

152 pages

Ambre Art

35,00 €

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Scannez le code barre 9791098867002
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