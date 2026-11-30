Il y a dix ans, Alexander Miller a quitté Red Creek sans se retourner. Chassé par son père, il a laissé derrière lui sa famille, son ranch et Ethan Hayes. Aujourd'hui, Alex est agent du FBI à Dallas. Cette petite ville du Texas n'est plus qu'un souvenir qu'il s'est juré d'oublier. Jusqu'au jour où un appel de sa soeur l'oblige à revenir. Face à lui, les paysages familiers semblent figés dans le temps. Pourtant, sous cette tranquillité apparente, les rancoeurs, les non-dits et les regrets n'ont jamais cessé d'exister. Pas plus que les sentiments qu'il éprouve encore pour Ethan. Alors qu'ils tentent de recoller les morceaux d'une relation brisée, un voisin au comportement troublant attire l'attention d'Alex. Derrière les clôtures et les apparences paisibles se cache une vérité bien plus sombre qu'ils ne pourraient l'imaginer. Entre secrets, trahisons, danger et passion retrouvée, Alex et Ethan devront faire un choix : continuer à fuir ce qui les a séparés ou se battre pour l'avenir qu'on leur a volé. Parce que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Et parce que l'amour mérite parfois une seconde chance.