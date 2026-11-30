Lors des vacances de printemps de sa deuxième année à l'école, Seika retourne enfin chez les Lamprogue. A la demande de ses parents, il y emmène également Amyu, Mabel et Ifa. Sur place, ils retrouveront son grand frère, Gray, qui a rejoint l'armée, ainsi que la princesse sainte Fiona, une magnifique jeune fille capable de voir l'avenir... Voici le sixième volume de ce manga fantasy à succès, dans lequel l'histoire accélère !