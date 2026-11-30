Sôsuke Miki (42 ans) est un célibataire endurci qui souhaite pouvoir profiter en toutes circonstances à la fois de sa vie professionnelle et privée. Mais alors qu'il se dirige vers une chambre d'hôtel avec un partenaire d'un soir, son collègue et meilleur vendeur de son service, Tooru Kai (28 ans), l'attend en embuscade ! Tous les problèmes de Miki ont commencé il y a trois mois, lorsqu'il a séduit et couché avec Kai sans savoir qu'il était encore puceau ! Depuis, Kai s'est transformé en véritable stalker et Miki essaye par tous les moyens de se faire détester de ce dernier pour qu'il le lâche enfin... attisant encore plus son désir ? ! "Qu'est-ce que je dois faire pour que tu abandonnes ? ! "