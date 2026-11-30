Hors de question que je devienne l'épouse du roi !!! Le père de Mikado Kagomiya, héritier du grand groupe Kagomiya, a organisé une rencontre pour son fils en vue d'un futur mariage arrangé... Quand ce dernier tombe soudainement dans un énorme trou noir ! Mikado se retrouve dans un monde inconnu habité de dangereux monstres... Il réalise alors qu'il a été aspiré dans un univers parallèle ! Sans rien comprendre de la situation, il se fait soudainement attaqué puis sauvé par Abel, un preux chevalier. Mais pour quelle raison Mikado a-t-il été téléporté dans ce monde... ? !