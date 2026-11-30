Il existe des villes que l'on visite, et d'autres que l'on ressent. Nice appartient à celles qui se vivent avec le coeur : dans la lumière qui glisse sur la Méditerranée, dans un sourire échangé au détour d'une rue, dans une terrasse animée, une promenade au soleil, un éclat de rire ou la simple joie d'être ensemble. Avec La Dolce Nizza, Claudia Bevilacqua pose un regard sensible et profondément humain sur cette ville qu'elle a choisie comme terre d'adoption. A travers le noir et blanc, elle ne cherche ni à reconstruire une époque ni à idéaliser un décor, mais à saisir une énergie, une atmosphère, une manière d'être au monde. Nice apparaît alors dans toute sa spontanéité : vivante, généreuse, sensuelle, joyeuse. Une ville où les corps se croisent, où les regards se rencontrent et où les instants les plus simples peuvent devenir précieux. La Dolce Nizza raconte cette joie-là : celle qui ne se proclame pas, mais qui se reconnaît dans un geste, une présence, un rire, une étreinte ou une lumière.