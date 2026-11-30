A la rentrée universitaire, Noémie veut tourner la page : oublier le lycée, ses erreurs... et surtout les sentiments qu'elle a ressentis pour le mec de sa meilleure amie. Nouvelle ville, colocation à Valence, études de Lettres... un nouveau départ. Du moins, jusqu'à ce qu'elle retrouve Romain sur le campus, celui qu'elle s'est jurée de détester. Entre eux, les regards s'attardent, les silences brûlent et l'attirance devient impossible à ignorer. Mais comment résister à celui qu'elle devrait fuir à tout prix ? Parce que parfois, ce qu'on refuse le plus est exactement ce qui nous consume.