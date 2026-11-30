Ce qui nous brise. Ce qui nous sauve. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Rayane a treize ans lorsqu'il tombe amoureux pour la première fois. Sa liberté, il la trouve dans le regard des chevaux. Avec eux, il échappe au gris de sa cité et au poids des jours qui se répètent. Sauf que dans ce monde-là, il n'y a pas sa place. L'argent, les origines, les codes... Tout le sépare des autres et, pour lui, les portes se ferment avant même qu'il n'ait eu le temps de les franchir. Et puis, il y a Charles. Charles, avec ses bottes hors de prix, et son arrogance tranquille. Charles, qui incarne tout ce que Rayane n'a pas... et ce qu'il rêve en secret de posséder. Rival. Allié. Obsession. Entre eux, la frontière s'affine au fil des années. Or, quand deux mondes se fracassent, il ne reste jamais rien d'intact. Juste des fragments, de la rage... et des sentiments impossibles à ignorer. Ce qui nous brise. Et ceux qui nous brisent. Alors, que vaut encore l'horizon lorsque l'on doit y renoncer ?