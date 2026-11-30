A l'approche du festival de l'académie, un incident éclate : les instruments de l'orchestre disparaissent mystérieusement. Sous l'effet des manigances d'Hermina, Claudia est accusée à tort de négligence. Mais grâce au soutien de ses alliés et à son esprit affûté, elle parvient à retrouver les instruments disparus. Alors que ses stratagèmes ne sont qu'une suite d'échecs, Hermina commence à perdre pied... Pour en finir, Claudia, Sylvestre et les autres décident de lui tendre un piège. Fidèle à la promesse faite en revenant dans le passé, elle passe à l'offensive.