Liam est fou de Rosetta, qui refuse absolument de se rendre. Pour gagner la partie, il va jusqu'à lui proposer le mariage. Le jeune comte s'est débarrassé de Derrik, qui tentait d'abuser de Rosetta, et pense avoir réussi à acculer cette dernière, mais contre toute attente, sa proie continue de lui résister... "Deviens mienne et je te sauverai ! " En apprenant qu'elle participera au tournoi de robots de l'académie, Liam s'installe aux commandes d'Avide, déterminé à lui faire révéler ses intentions meurtrières. Cependant, Derrik s'agite en coulisses, prêt à tout pour se venger ! Les demoiselles en détresse sont la propriété du seigneur démoniaque ! Dans ce tome 7, il se battra de toutes ses forces pour parvenir à ses fins, peu importe les malentendus !