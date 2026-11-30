Etudiant en master, Taichi a du mal avec Kitano, un membre plus jeune de son laboratoire à la réputation sulfureuse. Des rumeurs à son sujet disent qu'il trompe comme il respire et qu'il compte ses sexfriends par dizaines. En plus d'être populaire auprès des filles, il est malin, intelligent et quelque peu énigmatique. Alors que Taichi s'était promis de garder ses distances, Kitano semble s'intéresser à lui et l'embrasse sans prévenir, comme pour s'amuser ? ! Un garçon frivole et insaisissable x Et son aîné, naïf et angoissé.