Alors que Mashiro était le n°1 du host club "blanc", sa place sur le podium lui est dérobée par Reiya, hôte pour le club " noir ", après la fusion des deux enseignes. Voyant cette association d'un bon oeil, Mashiro avait hâte de collaborer avec Reiya, mais il fut rapidement déçu par son arrogance et son manque de sérieux malgré des performances économiques impressionnantes. Contrairement à Reiya, Mashiro a toujours travaillé dur pour rembourser les dettes laissées par son père, si bien qu'il se retrouve contraint de devoir coucher avec un client régulier pour de l'argent. Mais contre toute attente, il se fait surprendre par Reiya ! Mashiro est résolu à devoir démissionner pour avoir enfreint les règles, mais Reiya lui propose de rembourser sa dette en échange de coucher avec lui... ? !