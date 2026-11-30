Trois Coupes du monde de football, trois Championnats d'Europe, les épopées du FC Tours, du Tours FC ou celles du Tours volley-ball, mais aussi des dizaines de tournois de jeunes, de compétitions de baby-judo, d'haltérophilie, des courses à pied, aux quatre coins de la Touraine : pendant plus de quarante ans, Jean-Eric Zabrodsky a couvert le sport local, national et international, pour noircir chaque jour les pages sportives de La Nouvelle République du Centre Ouest, avec la même passion, le même goût des autres, qu'il s'agisse de champions ou d'anonymes. Plutôt qu'une biographie linéaire, "ZABRO" a choisi l'abécédaire, il ne pouvait certainement pas en être autrement : vingt-six lettres, vingt-six portes d'entrée dans une vie tout entière donnée au journalisme, au sport et au terrain. Le tout avec une plume singulière, qui lui valut quelques prestigieux prix et distinctions nationales, mais aussi la reconnaissance des lecteurs du quotidien régional, qui se délectaient de ses envolées, de ses métaphores ou, parfois, de ses tranches de vie partagées. Plus qu'un livre sur le sport : un hommage sincère au sport, à celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Mais aussi à celui qui a su si bien le raconter pendant une quarantaine d'années.