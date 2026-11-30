Mammon, le Dieu de l'argent gouverne le monde depuis le commencement. Partout, la misère s'organise à l'échelle planétaire afin de satisfaire son appétit insatiable. Pour qu'il y ait quelques riches, ce Dieu a besoin de beaucoup de pauvres. C'en est trop pour Jésus Davidson. Très jeune, il se sent investi d'une mission messianique : en finir avec le grand capital ! Contrairement à son illustre homonyme qui vécut en Galilée il y a deux mille ans, Jésus Davidson privilégie l'ici-bas à l'au-delà. Son royaume est bien de ce monde. Il s'engage politiquement pour accomplir sa mission dans les années 1980 puis caresse l'espoir de détruire le monde de la Finance par l'intérieur. Illusion politique, mirage de la finance. Une double tentation ?