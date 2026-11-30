Marie avait tout prévu : une promotion, un grand bureau et une carrière à la hauteur de ses ambitions. Certainement pas un mois au fin fond des Alpes à rechercher Ted Fox, un écrivain qui semble décidé à se faire oublier. Avec Max, son chihuahua, elle pose donc ses valises dans un chalet enneigé, bien déterminée à obtenir son interview et à rentrer à Paris au plus vite. Seulement voilà : les habitants ne sont guère bavards, les pistes tournent court et son voisin attentionné commence à prendre un peu trop de place dans ses pensées... Entre biscuits à la cannelle, sapin scintillant et tasses de tisane, Marie pourrait presque se laisser gagner par la douceur de Noël. Si seulement sa carrière n'était pas en jeu. Et si son coeur voulait bien respecter le programme !