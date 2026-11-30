Sous une apparente réserve, la voix de Michel Bourçon s'impose avec une force et une concision remarquables. Attente ouverte aux lointains s'ancre au coeur de sa quête essentielle : la marche du temps. Le livre ausculte ce fil des jours qui s'échappe, un mouvement perpétuel face auquel l'homme demeure impuissant. L'ici-bas reste introuvable. Marquée par notre propension au gaspillage, Vilde J. Rolfsen jette un regard inédit sur les accessoires ordinaires afin de bousculer nos habitudes collectives. Sa série Plastic Bag Landscapes mêle habilement les codes de la prise de vue publicitaire et de l'art contemporain. L'ici-bas nous colle à la peau.