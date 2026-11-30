Au coeur des pratiques enseignantes, l'évaluation des apprentissages ne se limite pas uniquement à rendre compte des acquis des élèves. En effet, dans ce cadre, l'enseignant·e analyse également leurs démarches, identifie leurs besoins et ajuste ses pratiques et ses interventions en conséquence. Dans cet ouvrage, nous parlons d'évaluation en liant cette thématique à la notion de gestes professionnels et présentons la manière dont les enseignant·e·s adaptent leurs gestes d'évaluation aux besoins et aux profils des apprentissages des élèves. Cette contribution explore ces enjeux à partir d'une recherche collaborative menée dans le contexte neuchâtelois, réunissant chercheur·e·s, formateurs et formatrices, enseignant·e·s et étudiant·e·s en formation. Les analyses mettent en lumière différents types de gestes - soutien, conseil et accompagnement - mobilisés dans les situations de formation et d'évaluation, tout en interrogeant les dynamiques de régulation en classe. Cette publication, tout en offrant un éclairage sur les pratiques évaluatives et sur le développement professionnel des enseignant·e·s, rend également hommage à Marcelo Giglio qui a chapeauté ce projet collectif.