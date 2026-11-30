Maurice Ferréol est un peintre autodidacte, de ces artistes venus de nulle part et brutalement révélés. Un monde intérieur, abouti et magnifique, s'impose à eux : ils doivent le partager. Son enfance fut miséreuse, tôt ponctuée de deuils. Son adolescence aventureuse le sauva. De retour dans la banlieue lyonnaise qui le vit naître, il vola des heures précieuses au labeur ouvrier et trempa ses pinceaux dans les couleurs épaisses d'un bonheur revendiqué. Ses toiles chantaient des airs de paradis. A côté de l'huile, il pratiqua avec succès l'art de la tapisserie qu'il n'hésita pas à transposer à celui du vitrail. La France redécouvre l'importance des pseudo-naïfs dans l'histoire de l'art : Ferréol fut un maître reconnu en son temps de ce genre majeur.