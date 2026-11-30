Certains mensonges traversent les siècles Mais les vérités finissent toujours par revenir. Tout comme les morts. Lorsqu'Elia découvre qu'une femme morte depuis des siècles vit désormais dans son esprit, elle pense devenir folle. Mais tandis qu'un pouvoir oublié s'éveille en elle, de l'autre côté du voile, un monde ancien s'agite. Envoyé pour la surveiller, Dante Astaroth est le dernier héritier d'une lignée de démons décimée. A mesure que les frontières entre les mondes se fissurent, il se retrouve confronté aux vestiges d'un passé qu'il aurait préféré laisser derrière lui. Une humaine hantée. Un démon avide de vengeance. Entre eux se dressent les mensonges du passé, les ambitions des vivants et une morte qui refuse de disparaître. Pendant ce temps, une menace que l'on croyait disparue se réveille dans l'ombre. Une étrange pierre réapparaît. Les morts murmurent à nouveau. Et un secret enfoui depuis des siècles s'apprête à refaire surface. Car certaines vérités ne meurent jamais.