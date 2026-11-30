Liam s'est débarrassé de l'affreux Derrick et s'apprête à se fiancer avec Rosetta. Le jeune seigneur n'attend qu'une chose : voir sa promise dans tous ses états après avoir été contrainte de céder son titre et ses droits. Mais sous son voile, Rosetta semble au contraire éperdue d'amour ! "J'exterminerai jusqu'au dernier les imbéciles qui se mettront en travers de ma route ! " La cérémonie ne se déroule donc pas exactement comme Liam l'avait prévu, mais il n'a pas le temps de s'en émouvoir. Il doit à présent intégrer le centre de formation militaire de l'Empire. Grâce à des dons importants, le comte Banfield s'est assuré de mettre les instructeurs de l'armée dans de bonnes dispositions. Cependant, le danger est ailleurs. Bien décidé à venger Derrick, le clan Barkley complote pour causer sa ruine. Le Guide aussi continue d'observer les faits et gestes de Liam, prêt à semer le chaos dans sa nouvelle vie. Aucun piège ne résiste à la puissance phénoménale et à la ruse du seigneur démoniaque ! Un volume 8 où les affaires sont plus fructueuses que jamais, portées par les malentendus !