Hikaru Miki, professeur au lycée, et Ryû Tsuruma, peintre connu, se sont rencontrés à l'université alors qu'ils étudiaient l'art et se connaissent maintenant depuis douze ans. Tous deux sont meilleurs amis, mais au cours des dix dernières années, Tsuruma a régulièrement avoué son amour à Miki. Jusque-là, celui-ci avait toujours réussi à éviter de répondre, mais lorsqu'il élude une nouvelle fois le sujet, c'est la fois de trop pour Tsuruma, qui décide de couper les ponts avec lui pour éviter de souffrir. Miki est tiraillé, car rester meilleurs amis signifie rester ensemble pour le reste de leur vie... mais que se passera-t-il s'ils se mettent à sortir ensemble ?