Callum Hayes La première fois que j'ai été confronté à la mort, c'était celle de ma mère, quand j'avais huit ans. Ca m'a détruit. La deuxième fois, c'était à seize ans, quand je suis tombé par hasard sur le corps de mon beau-père après qu'il eut été sauvagement assassiné. Ca m'a anéanti d'une autre manière. Depuis, j'ai tenu mes démons à distance, mes secrets bien enfouis. Jusqu'à ce que Stone Wakefield rejoigne mon équipe de hockey à l'université. Il y a cinq ans, il a été témoin de quelque chose que j'avais l'intention d'emporter dans ma tombe. Il m'a vu vulnérable, et je le déteste pour ça. Je n'ai d'autre choix que de continuer à le détester pour qu'il ne voie plus jamais au-delà de mon masque. Stone Wakefield Callum me déteste, et il ne fait rien pour le cacher. Et si je prends un malin plaisir à le provoquer, cela pose un problème sur la glace. Cependant, la plus grande menace, c'est mon besoin grandissant de le protéger et de le posséder. Lorsque je commence à me demander s'il est tout aussi obsédé par moi que je le suis par lui, je ne suis pas sûr de pouvoir rester à l'écart. Je sais que je le devrais, j'ai mes propres secrets, moi aussi. Mais et si la part d'ombre en chacun de nous était justement la pièce qui nous manquait ? Callum Hayes est à moi. Il ne le sait tout simplement pas encore. Attention, ceci est une Dark Romance avec de nombreux TW : sexe non protégé, violence, meurtre (tueur en série), sang et scènes gores, deuil et traumatisme, maltraitance et agressions sexuelles subies pendant l'enfance (non décrites dans le texte), syndrome de stress post-traumatique, crises de panique, cauchemars, brèves idées suicidaires, langage grossier, scènes sexuelles explicites, violence modérée entre les personnages principaux, souvenirs refoulés, étouffement, jeux sanglants, jeux douloureux, BDSM léger, consentement douteux léger, somnophilie (consentie).