Je suis tombée amoureuse de deux hommes. Mais je ne pouvais en garder qu'un seul. Quand j'ai rencontré Cruz Vega, ça a été le coup de foudre. Il était mon éternel amour, mon refuge dans la tempête, mon seul et unique amour. Tout était si parfait. Jusqu'à ce qu'un cruel coup du sort nous prive de notre avenir. Désormais, je naviguais en eaux inconnues. Je me contentais de survivre sans vraiment vivre. Jusqu'à l'arrivée d'August Harper. Ce chef tatoué et incroyablement sexy a fait irruption dans mon restaurant et a pris les commandes de ma cuisine. Puis, petit à petit, il s'est emparé de mon coeur aussi. Mais cela ne lui suffisait pas. Il me voulait tout entière. Mais comme tout le monde le sait... quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et nous sommes en train de partir en fumée. Until August est une romance de seconde chance, un friends-to-lovers, qui possède une fin heureuse garantie. Il ne s'agit pas d'un triangle amoureux traditionnel. Bien qu'Until August fasse partie de la série Love and Chaos, chaque livre suit un couple différent et peut être lu comme un roman indépendant à part entière.