Mio Ichinose n'a jamais pu oublier son premier petit ami, Kazuki Kousaka. Malgré leur séparation et un premier rapport catastrophique, il n'a jamais quitté son esprit. Décidée à passer à autre chose, Mio, maintenant infirmière, accepte de participer à un rendez-vous organisée par la directrice de son hôpital... Mais le jour venu, un accident se produit sous ses yeux ! Un jeune homme est blessé, mais le grand calme d'un médecin présent permet de le tirer d'affaire. Soulagée, Mio remercie cet homme, qui n'est autre que Kazuki... ? ! Une histoire torride entre deux âmes soeurs à nouveau réunies !