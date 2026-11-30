Après avoir été jeté dans un labyrinthe souterrain par la malédiction qui a pris possession du corps de Guang, Ray apprend l'histoire de Tokyo et la vérité derrière la lignée des magiciens. Pendant ce temps, Guang, prisonnier dans son propre corps, se rend compte que concevoir un enfant avec Ray pourrait déjouer les plans de la malédiction, même si ce n'est pas de cette façon qu'il aurait souhaité le faire. Libéré par son mentor Zera et par Michi, un candidat aux élections parlementaires, Ray leur demande leur aide pour délivrer Guang de sa malédiction et mettre un terme à l'ingérence de Prométhée sur le destin des humains...