Corey, joueur professionnel de rugby au sein des Crusaders, assiste au mariage de son capitaine et meilleur ami. Durant la soirée il tombe immédiatement sous le charme du séduisant photographe engagé pour l'événement : JJ. Une seconde suffit pour que tout bascule. L'attirance est immédiate, brûlante, impossible à ignorer. Avec quelques regards échangés, la température monte irrémédiablement entre eux. Bien décidé à profiter de cette opportunité, Corey fait le premier pas. Pour JJ, il n'y a pas à réfléchir, juste à savourer. Une nuit et ils s'autorisent tout. Sans noms. Sans promesses. Sans lendemain. Pour Corey, qui cherche à préserver sa bisexualité des médias afin de protéger sa carrière et sa tranquillité, cette nuit n'est censée être qu'une parenthèse. JJ, marqué par des relations toxiques, refuse de s'attacher à un homme qu'il ne reverra probablement jamais. Seulement... S'oublier semble impossible. Le destin les réunit lorsque les Crusaders engagent JJ pour réaliser leur nouvelle campagne photo. Propulsés à nouveau l'un vers l'autre, ils découvrent que le désir qui les consume n'a rien perdu de son intensité. Bien au contraire. Et quand Corey découvre que JJ est le petit frère de son capitaine, leur relation devient un secret encore plus délicieux. Entre le rugbyman et le photographe, le match vient seulement de commencer et il promet d'être des plus sulfureux...