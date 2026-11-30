Comment réparer les corps qui dans leurs mémoires portent les traces de la dépossession incarnée par la violence de la mise en esclavage, de la traite d'êtres humains et de ses héritages dans l'histoire du déplacement ? Le maloya donne une réponse par le jeu, le chant et la danse. A partir de l'expérience de quelques-uns, qui de retour sur leur île natale ont cheminé à sa rencontre, Le maloya dans les chemins du retour vient rendre compte des forces à l'oeuvre dans les différents lieux de pratiques. Il est alors donné à voir, à travers la description des relations et des actions entre humains et non-humains, les processus de réparation visant à défaire toute l'entreprise historique de déshumanisation pour restituer aux personnes leur dignité.