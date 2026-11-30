Au fil des ans, le travail de Francesc Rifé a été qualifié de sobre et minimaliste. Cependant, leréduire à une simple question de forme reviendrait à s'en tenir à la surface. Derrière chaqueespace se cache une série de décisions qui ne sont pas toujours perceptibles au premier coupd'oeil, mais qui déterminent sa cohérence. Ce texte ne vise pas à présenter des projets. Il vise à s'attarder sur les principes qui les sous-tendent. "Interior Foundations" naît de l'idée que le design d'intérieur n'est pas une discipline décorative, mais structurelle. C'est le lieu oùse définissent les proportions, la relation entre les pleins et les vides, la pénétration de la lumière, le poids des matériaux et le dialogue avecle contexte