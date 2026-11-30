Olga a dix-sept ans quand tout bascule. La disparition brutale de son père la plonge dans la douleur, les secrets et l'isolement. Entre les murs du lycée et les pages de son journal intime, elle tente de se reconstruire, mais découvre qu'aimer peut être à la fois un refuge et un piège. Sa rencontre avec Richy lui donne l'illusion de revivre, avant de la briser. A mi-chemin entre confession intime et roman initiatique, Moi, Olga : L'amour qui m'a tout coûté plonge le lecteur dans les tourments d'un coeur adolescent, où chaque choix peut changer une vie. Un roman sensible et bouleversant d'une adolescente profondément blessée, d'une première romance aussi belle que dévastatrice, et d'un combat silencieux pour retrouver sa place. Mélissa Dibula est une auteure originaire de la République démocratique du Congo, passionnée par les mots et les histoires qui touchent le coeur. A travers son écriture, elle donne vie à des personnages authentiques porteurs de résilience, de courage et d'espoir. Avec Moi, Olga, son premier roman, elle invite les lecteurs à croire en leur capacité à surmonter les épreuves et à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. Elle partage ainsi sa conviction que même dans les moments les plus difficiles, il est toujours possible de se relever et d'avancer.