La remise en question de l'autorité et des normes sociales est un élément saillant de la philosophie punk qui considère les institutions comme structurellement aliénantes. La "normalisation" et la "standardisation" ont ainsi pour but de contrôler des individus afin de répondre à des impératifs économiques capitalistes et patriarcaux, fondés sur l'exploitation des corps, notamment des mères. Le bien-être et la liberté des individus sont totalement évacués de l'équation. Les "punk parents" questionnent intelligemment les institutions traditionnelles de la santé, de la famille et de l'éducation, et rejettent la violence, qu'elle soit physique, psychique, symbolique, sociale, économique. A leur conception anarchiste, non-violente et égalitaire de la société et des rapports humains s'adosse une conscience écologique forte. Les punk parents proposent un nouveau modèle parental et éducatif, résolument porteur de paix et de révolution écologique et sociale.