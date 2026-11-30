" Malgré mon âge, j'ai envie de te prendre dans mes bras " Le populaire acteur Iori Nagarekawa et son épouse Tsumugi forment un couple que tout le monde envie. Après une relation passionnée, voilà trois ans qu'ils mènent une vie conjugale paisible... Elle n'a rien à reprocher à Iori qui est doux et attentionné, mais à force de vivre à contretemps, cela fait bientôt deux ans qu'ils n'ont plus de relations intimes. Parce qu'elle se sent aimée, elle n'ose pas lui dire : " J'ai envie de toi "... Pourtant, ce qu'elle ignore, c'est que Iori, lui aussi, se retient jour après jour face à son adorable et jeune épouse. Ce recueil rassemble cinq histoires pleines d'émotions et de passion !