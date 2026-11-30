" Je t'aime... plus que je ne pourrais jamais l'exprimer, plus que tout au monde. " Au cours du séjour à la villa, Yui et Sôichi sont plus unis que jamais et cherchent une solution face à Hasegawa. S'il reste une menace sérieuse, ses raisons semblent plus profondes qu'il n'y paraît. Bien décidé à ne pas céder face à lui, Sôichi se prépare à l'affronter au tribunal. Quant à Yui... Tout a changé à partir de cette rencontre. Le tome 4 de cette histoire d'amour aussi pure qu'intense !