Devenue responsable de la discipline, Shikimori fait de son mieux pour que le code vestimentaire soit respecté. Mais la nouvelle élève, Risa Hayase, ne l'écoute pas !! Parviendra-t-elle à la convaincre, alors que Risa semble cacher un secret ? Le passé surprenant de la petite amie qui respire la classe se dévoile !! Une comédie romantique qui fera battre votre coeur à cent à l'heure !! Shikimori est la petite amie d'Izumi, un garçon très malchanceux. Elle est si mignonne, si douce... Et elle semble si heureuse quand elle est avec lui...
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