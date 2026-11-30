Devenue responsable de la discipline, Shikimori fait de son mieux pour que le code vestimentaire soit respecté. Mais la nouvelle élève, Risa Hayase, ne l'écoute pas !! Parviendra-t-elle à la convaincre, alors que Risa semble cacher un secret ? Le passé surprenant de la petite amie qui respire la classe se dévoile !! Une comédie romantique qui fera battre votre coeur à cent à l'heure !! Shikimori est la petite amie d'Izumi, un garçon très malchanceux. Elle est si mignonne, si douce... Et elle semble si heureuse quand elle est avec lui...