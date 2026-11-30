Akiharu n'a pas une vie de lycéen habituelle. Pour soulager son père, prêtre shintoïste qui l'élève seul depuis la mort de sa mère, lorsqu'il rentre des cours, il passe son temps à s'occuper des tâches ménagères et des corvées de leur sanctuaire familial. Un jour, excédé par sa charge de travail, il se rappelle d'un sortilège enseigné par sa mère lorsqu'il était jeune, et décide de s'en servir pour trouver de l'aide... Mais il ne s'attendait pas à invoquer le roi des démons en personne, Satan ! Akiharu décide de passer un pacte avec lui : il lui cédera son pouvoir d'enfant des dieux, que Satan convoite, si celui-ci l'aide pour les tâches ménagères. Mais il s'avère vite que Satan n'est pas très doué pour faire la cuisine ou le ménage...