Il était un temps où monter un label et le faire vivre, indépendamment même de la nature des musiques auxquelles celui-ci était dédié, pouvait représenter une véritable aventure, tant personnelle que musicale, et ce sans trop avoir à se soucier des contingences financières, devenues aujourd'hui l'obstacle premier dans ce genre d'entreprise. Il en allait ainsi en tout cas au début des années quatre-vingts, lorsque le jeune Yann Farcy, alors basé au Havre, mit sur pied ce qui allait devenir l'un des labels français indépendants parmi les plus influents dans l'histoire des musiques sombres : L'Invitation au suicide (1981-1985), au catalogue duquel allaient figurer des noms aussi connus que Virgin Prunes, Christian Death, Play Dead ou Certain General, du côté des groupes français Jad Wio ou Ausweis, mais aussi nombre de groupes américains plus ou moins inclassables qui auront compté parmi les plus étonnants du post-punk. L'aventure ne s'est pas arrêtée là, puisque Yann Farcy, personnage aussi discret qu'attachant, allait ensuite être à la tête des labels Noise Museum (1995-2000) et Alice in Wonder (2000-2002), structures d'un rayonnement international qui auront contribué à faire connaître les évolutions les plus singulières des musiques électroniques expérimentales. Yann Farcy fut également à l'origine de festivals ayant marqué leur temps (Musiques Ultimes, Oblique Nights), dont les éditions successives n'eurent que peu d'équivalents en France. A travers de longs entretiens, une analyse serrée des courants musicaux concernés et les biographies détaillées des formations musicales ayant contribué au rayonnement des projets éditoriaux et événementiels de Yann Farcy, cet ouvrage donne aussi à voir un chemin de vie tout entier guidé par la soif de découverte, le refus des concessions et une exigence qui ne se sont jamais démentis.