La pratique du yoga n'est pas uniquement une technique de bien-être ?? ; elle repose sur une vision du monde et du sujet qui engage un renversement de perspective : la découverte du soi. Le travail éthique, philosophique et postural du yoga met en oeuvre une "? traversée ? " qui conduit le moi à se dessaisir de ses pensées et de ses multiples attraits en retournant progressivement le regard vers l'intériorité, en direction d'un principe de conscience, "? témoin ? " de toute pensée. C'est à exercer ce réfléchissement - ou cette rotation -, que le yoga engage. En élevant l'humain à la conscience de sa nature profonde et à la libération de ce qui la conditionne, il propose une philosophie complète de l'humain enracinée dans le corps vivant et son expérience consciente. Cet ouvrage propose d'explorer la dimension réflexive inhérente à la pratique du yoga, ainsi que la portée phénoménologique de l'attitude qu'elle cultive, fondée sur une posture de témoin. La découverte du soi n'est pas un retour à la vie personnelle, mais un retour à une capacité d'observation et de vigilance à l'égard de la vie psychique et du monde. Le moi n'est alors plus enfermé dans ses pensées personnelles, mais est capable de s'élever de son individualité empirique, pour réaliser en lui-même le soi en tant que pure présence à la manifestation, en portant un regard affranchi sur son expérience et sur le monde.