Les mines de Jurques (Calvados) ont laissé peu de traces dans l'histoire de l'exploitation du fer en Normandie. La modestie de l'extraction en quantité et en durée, l'extériorité de l'entreprise, l'étrangeté de la main-d'oeuvre, les bouleversements des guerres mondiales concourent à cet oubli. Au coeur du Bocage, Jurques, désormais commune de Dialan sur Chaîne, a vécu une aventure industrielle originale. Elle mérite d'être gardée en mémoire.