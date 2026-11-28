Pourquoi ce récit ? Pourquoi Alexandrie ? Pourquoi l'enfance ? Pourquoi est-ce une maladie ? Car je pense que le passé est un présent qui s'ignore, mais qu'il suffit de convoquer pour voir apparaître toutes ces images qui nous ont construits, celles avec lesquelles nous vivons sans le savoir, celles de ces instants fugaces qui, à leur évocation, revivent en générant ou en régénérant les émotions qui les ont accompagnés, gravés qu'ils sont dans nos mémoires endormies. J'ai voulu retracer la Promenade entre l'Amour et la Mort - bonjour monsieur John Huston - de cette femme émérite qui m'a construit et transmis tant de valeurs, la bonté, la tolérance, la foi divine et la foi en l'humain, le sens du pardon, la combativité, l'optimisme dans les moments les plus sombres et cette joie de vivre qui l'a quittée une fois sa mission accomplie. Cet enfant de dix ans que j'étais, brinquebalé dans ce bateau de l'exil après cette petite enfance inconsciente protégée par l'optimisme inaltérable de cette mère courage.