Les trois passages, ou l'étroit passage, racontent une histoire d'amour inconditionnel. Celui que j'éprouve pour ma femme, mes enfants (dont l'un a rejoint le pays des âmes avant ses vingt ans), mes parents, mes amis et tous ceux avec qui j'ai partagé un instant de paix fraternelle. Les années ont passé, ajoutant du temps au temps. Et pourtant, rien ne me presse tant que d'affirmer encore, à pleine voix, combien la vie est belle et résiliente. Que les arbres vous gardent, ils sont le bois qui fait la cendre d'un éternel recommencement.