Margaux Massey quitte l'école d'art pour se lancer à son compte. Elle sait créer, exécuter, produire, et cela lui suffit longtemps. Pourtant, elle réalise que créer ne signifie pas forcément construire. On parle souvent de la difficulté de vivre de son métier créatif, mais rarement de ce qui se joue en arrière-plan : la projection, la valeur de son travail, le rapport au temps, à l'argent, au contrôle, à l'identité. Ce livre naît de cet instant précis, où continuer à produire sans réfléchir au reste devient impossible. Il n'offre pas de méthode ni de solutions toutes faites, mais ouvre un espace de réflexion. Créer pour soi est une chose, créer pour en vivre en est une autre...