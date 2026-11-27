Le romancier Jun Maiea fait une entrée fracassante dans le monde littéraire avec De l'art de manier un couteau, inspiré d'un meurtre commis par un mineur. Plusieurs années ont passé, et bien que sa production littéraire n'ait cessé de croître, il ressent un profond vide et une grande insatisfaction. Un jour, un homme nommé Nishi se présente à Maie et lui demande des conseils pour écrire un roman. Critique sur l'oeuvre de Maie, il finit par prétendre être l'auteur du crime qui a inspiré son premier roman, qui a pour lui été un coup de poignard.