Condorcet a passé l'essentiel de sa carrière intellectuelle à la tête de la plus grande compagnie savante de son temps, l'Académie royale des sciences de Paris. En majeure partie inédite, sa correspondance scientifique avec l'étranger met en lumière son parcours avant d'accéder à ce sommet institutionnel dans les années 1770, ainsi que les efforts qu'il déploie jusqu'aux premières années de la Révolution française pour développer un réseau épistolaire savant au niveau international. Cela préfigure la "République universelle des sciences" qu'il appellera de ses voeux dans son Tableau historique des progrès de l'esprit humain. Simultanément, la genèse de ses travaux, en particulier dans le domaine des sciences athématiques, et l'accueil qui leur est réservé bénéficient d'éclairages jusqu'alors inconnus. De nouveaux éléments sont aussi fournis sur l'activité de nombreux savants étrangers renommés, correspondants de Condorcet, et sur leurs institutions, ce qui permet également de mesurer l'influence de l'Académie des sciences par-delà les frontières. De façon générale, ce livre est une contribution à l'histoire des sciences et des techniques dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, puis au début de la Révolution, à travers la correspondance de l'une des figures majeures de cette période. Les études réunies dans cet ouvrage sont enrichies par la transcription in extenso de près de deux cents documents accompagnés de leur analyse matérielle approfondie et, le cas échéant, de la description précise de leurs marques postales.