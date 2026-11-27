C'est une gamine ! Pas le temps de s'arrêter à son âge, à ce très jeune corps. Il ne faut pas laisser s'installer la gêne. Je lui demande de s'allonger au travers du lit. Sa mère est là, debout près du mur, gardienne discrète de son enfant fragilisée. On est là, chez ces gens-là, pour ça. Chacun le sait dans la chambre sombre. Alors on y va. C'est notre premier avortement. Michel et moi, nous nous affairons au plus près de ces jambes écartées, de ce sexe qu'il va falloir ouvrir. Notre matériel est prêt. François est derrière nous, attentif. Il est mal à l'aise ; très mal à l'aise. Speculum, pince à col de Pozzi, pince Longuette pour la stérilisation, bougies de dilatation, sonde de Karman, pompe à vélo, flacon pour récupérer le produit de l'aspiration, on a tout sous la main. Tout ce qu'il faut pour installer un champ opératoire, comme pour toute intervention chirurgicale. On a répété, comme on a pu. Chacun s'est repassé mentalement les gestes adaptés, les différentes étapes. Il faut être deux, nécessairement. L'un qui fait le geste opératoire et l'autre qui pompe au moment opportun. Peut-être faudra-t-il intervertir les places pendant l'opération. On chuchote. Mais on parle beaucoup. Entre nous, mais aussi à cette jeune fille ; que l'on rassure ; que l'on encourage, avec douceur, mais anonymement. C'est une femme en détresse, qui a besoin d'aide. De notre aide, puisqu'on est là. Pas une personne avec qui établir des liens. On doit s'oublier, mutuellement. Dans ce clair-obscur feutré qui évoque un tableau de Georges de la Tour, on complote. Nous sommes des hors-la-loi. Ici, à ce moment-là, nous, les médecins, nous sommes des clandestins.