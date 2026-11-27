A Marrakech, le forum de femme célèbre leur héritage et leur histoire. Héroïnes d'hier, elles sont aujourd'hui et demain les piliers essentiels d'une humanité apaisée, construite avec liberté, égalité et complémentarité. Finies les hiérarchies ancestrales complaisantes ! Tout jaillit lors d'un congrès. Des objets inanimés exposés, parures et tenues se mettent à parler. Elles ont gardé l'âme des femmes qui les ont portées et traduisent l'identité des civilisations qu'elles ont accompagnées. Pendant huit millions d'années, les femmes ont porté, enfanté, nourri et élevé l'humanité entière. Depuis quatre cent mille ans, elles ont nourri et préservé le feu dans le foyer. Depuis plus de dix mille ans, elles ont filé et tissé lin, laine, coton et soie. Et bien d'autres rôles essentiels... ! Vingt-cinq années de réflexion, au milieu des us et coutumes de Fès et dans la culture française adoptée, ont permis d'établir un tableau historique allant des Déesses polythéistes à la place de la femme dans nos religions monothéistes. Autour de chaque homme, des femmes ont façonné l'humanité. N'avons-nous pas occulté la moitié de notre histoire ? Ni leçon ni manifeste, une simple quête millénaire qui impose un hommage vibrant. Un voyage fascinant pour rendre à la femme ce qui lui revient.