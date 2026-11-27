Novembre 1996. Par une nuit glaciale, trois fillettes de douze ans fuient à travers une forêt inhospitalière pour échapper à la secte des Veilleurs de Saint-Edern. Trente ans plus tard, le corps d'un homme est découvert au pied du grand chêne du domaine, une fiole de poison à ses pieds. Alex Brismontier, chargé de l'enquête, dévoile les secrets de la communauté. Il met au jour une conspiration séculaire : dans cette forêt, le silence dissimule une vérité pour laquelle certains sont prêts à tuer...