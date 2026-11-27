Dans un monde mondain où règne une mère imposant une droiture extrême, une femme sombre dans une dépression sévère. Parallèlement, une autre femme, plongée dans l'obscurité, est attirée par une petite lumière apparue soudainement. Leurs histoires, intimement liées, se rejoignent pour ne former qu'une seule quête : celle d'une femme cherchant à s'accomplir. Elle rencontre des personnes qui transgressent les règles sociales, des individus inattendus qui, comme elle, découvrent leur propre voie. Ensemble, ils s'affranchissent des contraintes et des exigences imposées par la société...