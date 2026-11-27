Le passé nous rattrape toujours, fuyez-le et il revient au galop. Que seriez-vous prêt à faire pour protéger ceux que vous aimez ? Déterminée à tourner la page, Madeline reprend sa vie en main et tente d'oublier ses vieux démons. Adieu argent sale, trafics en tous genres, mauvaises fréquentations. Mais l'assassinat d'une ancienne connaissance bouleverse tout. Le vol d'un tableau de maître refait surface. Madeline et Diego, autrefois liés par un amour sans limite, mais séparés par les événements, doivent s'allier pour prouver leur innocence...