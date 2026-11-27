Certains liens naissent dans le silence, d'autres survivent à la fin du monde. Lorsque Connie Miller disparaît, Lou comprend que rien ne sera plus comme avant. Attaché à elle malgré le peu de temps passé ensemble, il se lance dans une quête guidée par ses sentiments et ses doutes. Autour de lui, le monde change, devient incertain, presque irréel. Tandis que Connie lutte contre une menace qui la dépasse, leurs chemins restent liés par quelque chose de plus fort que la peur. Entre amour naissant, amitié et quête de vérité, Lou doit affronter ce qui le dépasse pour ne pas perdre celle qui a bouleversé sa vie...