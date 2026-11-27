Discours, films, évènements, procès... Les fondements de la France de 1870 à aujourd'hui en plus de 150 textes. Sanctionnés ou non par la postérité, bien des textes ont modelé l'histoire de France quand ils n'en ont pas offert le reflet. Du bordereau Dreyfus à l'Appel du 18 juin, de la révolte des vignerons de 1907 aux "Gilets jaunes" de 2018, le lecteur trouvera, dans cette anthologie qui couvre plus de cent cinquante années (de 1871 à 2025), les documents, célèbres ou méconnus, qui éclairent, de façon parfois inattendue, notre passé. Christophe Prochasson Directeur d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Olivier Wieviorka Professeur émérite à l'ENS Paris-Saclay. Edition augmentée