La biographie d'un homme qui a incarné et marqué le siècle précédent. Anticolonialiste, antifasciste, combattant pendant la guerre civile espagnole, écrivain, ministre sous De Gaulle... André Malraux, féru d'aventure et passionné, a eu une vie aux multiples facettes. Dans ce livre, Jean Lacouture, un de ses contemporains, souligne le caractère unique et les exploits de son histoire. La vie des deux hommes se mêle par leurs idéaux politiques anticolonialistes mais aussi par leur divergence envers la figure de De Gaulle : Jean Lacouture en était un fervent détracteur. Une biographie subtilement menée où la figure de Malraux est mise en perspective avec son oeuvre littéraire, pour tenter de percer tous les mystères de cette vie dans le siècle. Jean Lacouture (1921-2015) est un écrivain et journaliste français. Il a travaillé pour Combat, Le Monde ou encore Le Nouvel Obs. Il a publié plusieurs ouvrages dont François Mitterrand, une histoire de français (2006) et Montaigne à cheval (1998) qui sont disponibles chez Points.